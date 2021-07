Intégrer à votre réseau.

Support LDAP/AD intégré

Veyon peut utiliser les informations déjà stockées sur votre serveur LDAP ou ActiveDirectory. Configurez le module LDAP une fois et les informations relatives à l'ordinateur et à l'emplacement dans Veyon seront toujours mises à jour automatiquement. Pour les environnements non AD, vous pouvez choisir entre le add-on Network Discovery ou le répertoire intégré (ordinateurs et emplacements configurés statiquement).